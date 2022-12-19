Потомки немецкого банкира хотят вернуть «Подсолнухи» Ван Гога. Они судятся с японской корпорацией

Ранее потомки фон Мендельсона-Бартольди инициировали еще несколько дел, связанных с возвратом картин. Все они касались работ Пикассо. Так, не удалось вернуть «Мальчика ведущего лошадь» из MoMA, «Мулен де ла Галетт» из Музея Гуггенхайма и «Мадам Солер» из собрания властей Баварии. Одна лишь «Голова женщины» из Национальной галереи искусства в Вашингтоне вернулась к наследникам.