Потомки немецкого банкира хотят вернуть «Подсолнухи» Ван Гога. Они судятся с японской корпорацией

Наследники немецкого банкира еврейского происхождения Пауля фон Мендельсона-Бартольди, владевшего до Второй мировой войны одним из полотен Винсента Ван Гога из серии «Подсолнухи», подали иск против нынешнего владельца полотна, одной из крупнейших в Японии страховых компаний Sompo Holdings. О сюжете рассказывает The Art Newspaper.
В коллекцию жившего в Берлине фон Мендельсона-Бартольди помимо Ван Гога входили полотна Пабло Пикассо, Поля Сезанна, Андре Дерена, Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьер-Огюста Ренуара и Эдгара Дега. Известно в первую очередь о работах импрессионистов и постимпрессионистов — современников предпринимателя.
Он продал «Подсолнухи» и другие произведения из собрания в 1934-м, опасаясь, что станет мишенью посягательств нацистов на имущество немецких бизнесменов с еврейскими корнями. Годом позднее он скончался.
В 98-страничной жалобе наследников фон Мендельсона-Бартольди указано, что он «никогда не собирался передавать какие‑либо из своих картин и был вынужден сделать это лишь из‑за угроз и экономического давления со стороны правительства нацистов».
Истцы утверждают: в предшественнице Sompo Holdings, компании Yasuda Fire & Marine, понимали, что картина стала «жертвой нацистской политики», и приобрели работу, игнорируя исторический контекст. Хотя и не использовали «целенаправленно» обстоятельства продажи картины в 1934-м.
Сделка была заключена в 1987 году на аукционе Christie’s — тогда вырученная сумма в 39,9 млн долларов стала рекордной для сферы искусства как таковой. На протяжении 35 лет полотно экспонировалось в музее, который расположен в здании Sompo в Токио и повторяет название компании.
Там в свою очередь заявили, что «категорически отвергают любые обвинения в правонарушениях и намерены решительно защищать свои права собственности на „Полсолнухи“».
Всего в этом цикле семь картин. Они находятся в собраниях музеев мира (от Национальной галереи в Лондоне, где холст недавно был облит супом, до Художественного музея Филадельфии) и в частных коллекциях.
Ранее потомки фон Мендельсона-Бартольди инициировали еще несколько дел, связанных с возвратом картин. Все они касались работ Пикассо. Так, не удалось вернуть «Мальчика ведущего лошадь» из MoMA, «Мулен де ла Галетт» из Музея Гуггенхайма и «Мадам Солер» из собрания властей Баварии. Одна лишь «Голова женщины» из Национальной галереи искусства в Вашингтоне вернулась к наследникам.