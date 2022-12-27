Российская часть студии Bazelevs после продажи намерена делать упор на игровом кино

Формат скринлайф-фильмов, развитием которого Bazelevs занимался в последние годы, будет использоваться для создании развлекательного и образовательного контента, сообщила новый совладелец и генпродюсер киностудии Лала Рустамова.
«Мы будем делать скринлайф-проекты, но это точно не будет нашим приоритетом. <…> Сейчас мы еще подступаемся к большой анимации, которую планируем выпустить в 2024 году», — добавила она.
В данный момент Bazelevs работает над мультфильмом экс-владельца российского подразделения студии Тимура Бекмамбетова про Ходжу Насреддина совместно с турецкими продюсерами. В основе повествования — сюжет кукольной постановки Бекмамбетова «Ходжа Насреддин», премьера которой прошла в 2021 году в Театре наций в Москве.
О том, что Бекмамбетов продал российское подразделение киностудии Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, стало известно 22 декабря. Сумма сделки не раскрывается. Американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. Права на русскоязычную библиотеку фильмов студии сохранятся у Bazelevs в России.