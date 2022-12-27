Российская часть студии Bazelevs после продажи намерена делать упор на игровом кино

О том, что Бекмамбетов продал российское подразделение киностудии Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, стало известно 22 декабря. Сумма сделки не раскрывается. Американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. Права на русскоязычную библиотеку фильмов студии сохранятся у Bazelevs в России.