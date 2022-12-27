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Российская часть студии Bazelevs после продажи намерена делать упор на игровом кино

Денис Ламехов
Вчера в 23:01

Студия Bazelevs после смены владельца сделает ставку на игровое и событийное кино, пишет ТАСС.

Формат скринлайф-фильмов, развитием которого Bazelevs занимался в последние годы, будет использоваться для создании развлекательного и образовательного контента, сообщила новый совладелец и генпродюсер киностудии Лала Рустамова.

Скринлайф — формат повествования в кинематографе, где все события происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона.

«Мы будем делать скринлайф-проекты, но это точно не будет нашим приоритетом. <…> Сейчас мы еще подступаемся к большой анимации, которую планируем выпустить в 2024 году», — добавила она.

В данный момент Bazelevs работает над мультфильмом экс-владельца российского подразделения студии Тимура Бекмамбетова про Ходжу Насреддина совместно с турецкими продюсерами. В основе повествования — сюжет кукольной постановки Бекмамбетова «Ходжа Насреддин», премьера которой прошла в 2021 году в Театре наций в Москве.

О том, что Бекмамбетов продал российское подразделение киностудии Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, стало известно 22 декабря. Сумма сделки не раскрывается. Американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. Права на русскоязычную библиотеку фильмов студии сохранятся у Bazelevs в России.

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