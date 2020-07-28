В онлайн-кинотеатре Okko прошла премьера скринлайф-сериала «Взаперти» с Анной Чиповской («Последний министр, «Оттепель») и Дмитрием Ендальцевым («Последний министр», «Психологини») в главных ролях. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Мини-сериал состоит из 10 эпизодов по 5-7 минут каждый и полностью снят на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra. Сейчас он эксклюзивно доступен подписчикам Okko. Производством сериала занималась кинокомпания «Bazelevs» Тимура Бекмамбетова. Сценаристом и режиссером выступил Иван Петухов (последние части франшизы «Елки»).

В центре сюжета — пара, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще две недели. Сериал затронет еще не исследованную в медиапространстве тему —трудности, которые поджидают на выходе из изоляции, и способы, которые помогут вернуться к нормальной жизни.