Тимур Бекмамбетов продал российскую часть студии Bazelevs. Она выпустила «Ночной дозор» и «Елки»

В дальнейшем или одна, или обе компании сменят название и проведут ребрендинг. Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел: студия работает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом „Ходжа Насреддин“».