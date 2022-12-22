Тимур Бекмамбетов продал российскую часть студии Bazelevs. Она выпустила «Ночной дозор» и «Елки»

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал российское подразделение киностудии Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, пишет РБК.
Сумма сделки не раскрывается. Американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. Права на русскоязычную библиотеку фильмов студии сохранятся у Bazelevs в России.
В дальнейшем или одна, или обе компании сменят название и проведут ребрендинг. Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел: студия работает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом „Ходжа Насреддин“».
Согласно сообщению Рустамовой, решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад». Бекмамбетов хотел отойти от операционного управления и сконцентрироваться на режиссуре и сценарном деле.
Среди проектов студии — ленты «Ночной дозор», «Елки», «Горько!», «Хардкор», «Ирония судьбы. Продолжение».
Ссылаясь на данные базы «Спарк-Интерфакс», РБК передает, что основное юридическое лицо Вazelevs — российское ООО «Базелевс» — в 2021 году было прибыльным: выручка компании по РСБУ составила 239 млн рублей, а чистая прибыль — 10,8.