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Тимур Бекмамбетов продал российскую часть студии Bazelevs. Она выпустила «Ночной дозор» и «Елки»

Денис Ламехов
Сегодня в 09:55

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал российское подразделение киностудии Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, пишет РБК.

Сумма сделки не раскрывается. Американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. Права на русскоязычную библиотеку фильмов студии сохранятся у Bazelevs в России.

В дальнейшем или одна, или обе компании сменят название и проведут ребрендинг. Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел: студия работает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом „Ходжа Насреддин“».

Согласно сообщению Рустамовой, решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад». Бекмамбетов хотел отойти от операционного управления и сконцентрироваться на режиссуре и сценарном деле.

Среди проектов студии — ленты «Ночной дозор», «Елки», «Горько!», «Хардкор», «Ирония судьбы. Продолжение».

Ссылаясь на данные базы «Спарк-Интерфакс», РБК передает, что основное юридическое лицо Вazelevs — российское ООО «Базелевс» — в 2021 году было прибыльным: выручка компании по РСБУ составила 239 млн рублей, а чистая прибыль — 10,8.

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