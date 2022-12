Песня «All I Want for Christmas Is You» возглавила Billboard Hot 100. Четвертый декабрь подряд

«All I Want for Christmas Is You» вышла в 1994 году на четвертом студийном альбоме Кэри «Merry Christmas». Тогда композиция не смогла попасть в Billboard Hot 100 из‑за правил, запрещающих любые песни, не выпущенные в качестве синглов. С того времени правила изменились. Впервые «All I Want for Christmas Is You» попала в топ-10 чарта в 2017 году, а в 2019 году наконец достигла первого места.