Кэмерон заявил, что вместо фразы «Я король мира» Ди Каприо в «Титанике» должен был выть как волк

Изначально режиссер хотел, чтобы в этой сцене Ди Каприо выл как волк — это, по его словам, подчеркнуло бы харизму и витальность Джека. Команда отсняла десять дублей, но нужный эффект достигнут не был. Идея с «королем мира» к Кэмерону пришла спонтанно — и он заявил о ней актеру, пока тот сохранял нужный для сцены настрой.