Кэмерон заявил, что вместо фразы «Я король мира» Ди Каприо в «Титанике» должен был выть как волк

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о происхождении фразы «Я король мира», которую Джек Доусон, герой Леонардо Ди Каприо, выкрикивает с палубы «Титаника». Кэмерона цитирует Screen Rant.
Изначально режиссер хотел, чтобы в этой сцене Ди Каприо выл как волк — это, по его словам, подчеркнуло бы харизму и витальность Джека. Команда отсняла десять дублей, но нужный эффект достигнут не был. Идея с «королем мира» к Кэмерону пришла спонтанно — и он заявил о ней актеру, пока тот сохранял нужный для сцены настрой.
Реплика стала знаменитой и не раз перерабатывалась в поп-культуре. Сам Кэмерон повторил ее, принимая в 1998-м «Оскар» за режиссуру «Титаника».
«У него [Джека] нет ни копейки. Он выиграл свой билет в игре в покер. Он живет без забот и иллюзий. Он встретил Фабрицио (своего лучшего друга, героя Дэнни Нуччи, с которым они и разыгрывают сцену. — Прим. ред.) — они просто веселятся. Фраза выражала его дух, который, как казалось, неугасим», — заявил сейчас режиссер.
Это еще одна подробность о «Титанике», которой Джеймс Кэмерон поделился за последнее время. В конце ноября стало известно, что Ди Каприо мог и не получить роль Джека: он, по словам режиссера, просто отказался читать текст на пробах. Затем Кэмерон сообщил, что провел исследование, задавшись целью доказать, что Джек не пережил крушение «Титаника».