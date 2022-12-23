Реклама
Новости

Кэмерон заявил, что вместо фразы «Я король мира» Ди Каприо в «Титанике» должен был выть как волк

Денис Ламехов
Сегодня в 13:09

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о происхождении фразы «Я король мира», которую Джек Доусон, герой Леонардо Ди Каприо, выкрикивает с палубы «Титаника». Кэмерона цитирует Screen Rant.

Изначально режиссер хотел, чтобы в этой сцене Ди Каприо выл как волк — это, по его словам, подчеркнуло бы харизму и витальность Джека. Команда отсняла десять дублей, но нужный эффект достигнут не был. Идея с «королем мира» к Кэмерону пришла спонтанно — и он заявил о ней актеру, пока тот сохранял нужный для сцены настрой.

Реплика стала знаменитой и не раз перерабатывалась в поп-культуре. Сам Кэмерон повторил ее, принимая в 1998-м «Оскар» за режиссуру «Титаника».

«У него [Джека] нет ни копейки. Он выиграл свой билет в игре в покер. Он живет без забот и иллюзий. Он встретил Фабрицио (своего лучшего друга, героя Дэнни Нуччи, с которым они и разыгрывают сцену. — Прим. ред.) — они просто веселятся. Фраза выражала его дух, который, как казалось, неугасим», — заявил сейчас режиссер.

Это еще одна подробность о «Титанике», которой Джеймс Кэмерон поделился за последнее время. В конце ноября стало известно, что Ди Каприо мог и не получить роль Джека: он, по словам режиссера, просто отказался читать текст на пробах. Затем Кэмерон сообщил, что провел исследование, задавшись целью доказать, что Джек не пережил крушение «Титаника».

расскажите друзьям
люди
Джеймс КэмеронЛеонардо ДиКаприоДэнни Нуччи
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»