Джеймс Кэмерон был близок к тому, чтобы отказать Леонардо Ди Каприо в роли Джека в «Титанике»

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что почти отказал Леонардо Ди Каприо в роли Джека Доусона в фильме «Титаник». Его слова приводит GQ.
Кэмерон рассказал, что сначала сомневался, стоит ли звать Кейт Уинслет на прослушивание на роль Розы Калверт, у которой на борту лайнера завязываются отношения с Джеком. Сомнения развеялись, когда она начала зачитывать текст роли. С самим Ди Каприо все было иначе.
«Итак, вошел Лео, конечно, очаровал всех, включая меня, и я сказал: „Хорошо, давай посмотрим, какая химия у тебя завяжется с Кейт“. Он пришел через пару дней и не знал, что будут пробы. Думал, это очередная встреча-знакомство. И я сказал: „Мы пойдем в соседнюю комнату, вы прочтете несколько строк, я сниму это на видео“», — сообщил Кэмерон.
По словам режиссера, когда Ди Каприо узнал, что ему предстоит зачитывать диалог, он отказался это делать. На что режиссер пожал ему руку и заявил: «Ну спасибо, что пришел». Однако затем актер решил прийти на пробы назло, из принципа.
«Итак, он входит… и каждая его частичка пропитана негативом. Но так было ровно до тех пор, пока я не сказал: „Мотор“ — и он [ДиКаприо] превратился в Джека. Кейт просто загорелась. Облака разошлись, с неба спустился луч солнца. И я такой: „Хорошо, он и есть тот самый парень“».
На момент производства «Титаник» был самым дорогим фильмом из когда‑либо созданных. Ему также принадлежало звание самого кассового фильма за всю историю — он удерживал этот титул на протяжении 12 лет. Кроме того, это первая лента в истории, перешагнувшая отметку в 1 млрд долларов по кассовым сборам. Во многом этот успех зависел от той самой химии между Ди Каприо и Уинслет.