Джеймс Кэмерон был близок к тому, чтобы отказать Леонардо Ди Каприо в роли Джека в «Титанике»

«Итак, вошел Лео, конечно, очаровал всех, включая меня, и я сказал: „Хорошо, давай посмотрим, какая химия у тебя завяжется с Кейт“. Он пришел через пару дней и не знал, что будут пробы. Думал, это очередная встреча-знакомство. И я сказал: „Мы пойдем в соседнюю комнату, вы прочтете несколько строк, я сниму это на видео“», — сообщил Кэмерон.