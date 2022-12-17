Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы доказать, что Джек Доусон не пережил крушение «Титаника»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о проведенном эксперименте, который призван доказать, что герой Леонардо Ди Каприо Джек Доусон не пережил крушение круизного лайнера «Титаник» в одноименном фильме. Кэмерона цитирует Deadline.
В рамках исследования был создан плот той же конструкции, что использовалась при съемках, а также приглашены каскадеры с массой тела как у Ди Каприо и его партнерши по киноленте Кейт Уинслет, сыгравшей Розу Калверт. На их телах закрепили датчики, к эксперименту был привлечен судмедэксперт.
«Мы поместили испытуемых в ледяную воду и проверили, смогут ли они остаться в живых. Перепробовали множество различных ситуаций. Ответ таков: оба выжить не могли — только один», — заявил Кэмерон.
Он добавил: «Джеку нужно было умереть. <…> Это кино о любви, жертвенности и смерти. Любовь измеряется жертвой». Вопрос о судьбе героя Ди Каприо после катастрофы — один из важнейших для поклонников ленты, потому что ее драматургия не дает на него однозначного ответа.
Теперь Кэмерон полагает, что ответ получен. «Может, через 25 лет мне наконец не придется со всем этим сталкиваться», — пошутил он. Результаты эксперимента режиссер пообещал представить в феврале, когда увидит свет документальный фильм National Geogaphic о съемках «Титаника».
В конце ноября стало известно, что Ди Каприо мог и не получить роль Джека — он, по словам Кэмерона, просто отказался читать текст на пробах. Подробнее об этой истории — по ссылке.