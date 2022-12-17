Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы доказать, что Джек Доусон не пережил крушение «Титаника»

В рамках исследования был создан плот той же конструкции, что использовалась при съемках, а также приглашены каскадеры с массой тела как у Ди Каприо и его партнерши по киноленте Кейт Уинслет, сыгравшей Розу Калверт. На их телах закрепили датчики, к эксперименту был привлечен судмедэксперт.