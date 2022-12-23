В России пройдет первый с начала военной операции турнир УЕФА

В РФС ведутся разговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Однако единства внутри исполкома организации по этому вопросу нет. «Даже если РФС решится это сделать, то переход займет не один месяц», — заявил один из источников.