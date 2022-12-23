В России пройдет первый с начала военной операции турнир УЕФА

В мае 2023 года УЕФА проведет в Волгограде международный турнир для юношеских футбольных команд. Он станет первым мероприятием УЕФА в России с начала военной операции на Украине, пишет «РБК Спорт» со ссылкой на Российский футбольный союз.
По словам источников издания в РФС, ограничения ослабят лишь в отношении молодежи, против сборной и клубов санкции пока останутся без изменений. Процесс выхода российского футбола из‑под санкций носит неофициальный характер, но проведение турнира на уровне УЕФА говорит о позитивном импульсе, отмечают они.
В РФС ведутся разговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Однако единства внутри исполкома организации по этому вопросу нет. «Даже если РФС решится это сделать, то переход займет не один месяц», — заявил один из источников.
В конце ноября президент РФС говорил, исполком рассмотрит вариант перехода в АФК, отметив, что клубам и сборным «лучше играть официальные матчи, чем не играть». 23 декабря состоится заседание исполкома, на котором обсудят и вопрос «об участии РФС в иных организациях».
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае европейская ассоциация постановила, что российские команды не будут участвовать в матчах сезона 2022/2023.