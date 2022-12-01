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В Афганистане назвали образование для женщин «частью иностранной культуры»
Юлия Онодэра
Сегодня в 23:37

Исполняющий обязанности министра образования Афганистана Нада Мухаммед Надим назвал образование для женщин «частью иностранной культуры», которую привнесли в страну в XX веке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Hasht e Subh.

По словам политика, за появление школ для девочек в Афганистане ответственны эмир Аманулла, правивший с 1919 по 1929 год, и падишах Мухаммед Захир-шах, находившийся у власти с 1933 по 1973 год.

«В годы правления эмира Амануллы многие знатоки мусульманского права выступили против подобного решения. При Захир-шахе старейшины заявили, что их вера и благочестие не позволят им отдавать своих дочерей в школы», — подчеркнул и. о. министра.

Нада Мухаммед Надим выступает и. о. министра образования Афганистана после захвата власти в стране террористическим и запрещенным в России движением «Талибан» в 2021 году. В состав временного правительства вошли только мужчины.

Женщинам же талибы запретили заниматься спортом, их обязали носить хиджабы. The Guardian утверждал, что афганкам запретят учиться в старших школах и, соответственно, вузах.

В Кабуле, столице Афганистана, женщины в августе 2022 году вышли на демонстрацию. Они потребовали прекратить нарушения их прав. Некоторые участницы протеста пострадали. В ноябре стало известно, что талибы* вернули практику публичных порок.

*«Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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