В Афганистане назвали образование для женщин «частью иностранной культуры»

Исполняющий обязанности министра образования Афганистана Нада Мухаммед Надим назвал образование для женщин «частью иностранной культуры», которую привнесли в страну в XX веке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Hasht e Subh.
По словам политика, за появление школ для девочек в Афганистане ответственны эмир Аманулла, правивший с 1919 по 1929 год, и падишах Мухаммед Захир-шах, находившийся у власти с 1933 по 1973 год.
«В годы правления эмира Амануллы многие знатоки мусульманского права выступили против подобного решения. При Захир-шахе старейшины заявили, что их вера и благочестие не позволят им отдавать своих дочерей в школы», — подчеркнул и. о. министра.
Нада Мухаммед Надим выступает и. о. министра образования Афганистана после захвата власти в стране террористическим и запрещенным в России движением «Талибан» в 2021 году. В состав временного правительства вошли только мужчины.
*«Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.