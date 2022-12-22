Реклама
Новости

FIFA обновила рейтинг футбольных сборных. На каком месте Россия?

Семён Гудошников
Сегодня в 16:09

После окончания чемпионата мира по футболу в Катаре FIFA обновила свой рейтинг национальных команд. Он опубликован на сайте организации.

Победители ЧМ, сборная Аргентины, переместились на второе место и теперь уступают лишь Бразилии. Серебряные призеры мундиаля, французы, теперь третьи. В десятку также входят Бельгия, Англия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Португалия и Испания. Команда Марокко, сумевшая дойти до полуфинала ЧМ, поднялась до 11-й строчки.

Россия в рейтинге FIFA опустилась на 37-ю строчку, Украина сумела подняться на 26-ю. Грузия 78-я, Армения 95-я, Беларусь 97-я. Всего в рейтинге сборные 211 стран.

Чемпионат мира по футболу в Катаре продолжался с 20 ноября по 18 декабря. Его победителем стала команда Аргентины во главе с Лионелем Месси, который был признан лучшим игроком турнира. Как сам чемпионат, так и его финал стали источником мемов — мы собрали те, что нам приглянулись.

Подробности по теме
Месси наконец стал чемпионом мира. Почему он великий, но не лучший в истории?
расскажите друзьям
люди
Лионель Месси
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»