FIFA обновила рейтинг футбольных сборных. На каком месте Россия?

Чемпионат мира по футболу в Катаре продолжался с 20 ноября по 18 декабря. Его победителем стала команда Аргентины во главе с Лионелем Месси, который был признан лучшим игроком турнира. Как сам чемпионат, так и его финал стали источником мемов — мы собрали те, что нам приглянулись.