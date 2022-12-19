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Чемпионат мира-2022 и его финал — в мемах

Денис Ламехов
Сегодня в 15:34

Вчера, 18 декабря, крайне интенсивным матчем сборных Аргентины и Франции завершился чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. Любое событие подобного масштаба — источник мемов. Собрали те, что нам приглянулись, — и про турнир, и про его финал.

Поток различного рода вирусных сообщений начался еще до старта непосредственно игр. В церемонии открытия чемпионата 20 ноября принял участие американский актер Морган Фриман — высказывания в сети также не заставили себя ждать.

«Это слезы, чувак. Морган Фриман появился на чемпионате мира больше раз, чем Италия с 2014-го 💀😭😭». В 2018 году попасть на турнир помешали шведы, в 2022-м — македонцы

Быстро стала мемом фотография, сделанная после финального свистка арбитра в матче Аргентина — Саудовская Аравия, закончившегося со счетом 1:2 в пользу саудитов. Те целуют газон, а подавленный и разбитый капитан аргентинцев Лионель Месси бредет по полю с глазами в пол.

На первые громкие вылеты в начале декабря реакции, конечно, тоже последовали. Авиакомпания Ryanair опубликовала фото польского вратаря Войцеха Щенсного (среди прочего отбил пенальти, который исполнял Месси), французского нападающего Килиана Мбаппе и своего самолета. «Неофициальный перевозчик» — подписано в посте.

«Щенсный: вывозит Польшу/Мбаппе: вывозит Францию/Ryanair: вывозит Бельгию и Германию»

Однако пик активности мемоделов, разумеется, пришелся на финальную игру турнира. Победителя определила серия пенальти: после двух дополнительных таймов счет оставался 3:3. Главные герои матча — Месси и Мбаппе.

Все три гола французов в основное время — на счету французского форварда. До него трижды в решающей игре чемпионата мира забивал лишь один игрок — нападающий сборной Англии Джеффри Херст в 1966-м. Старания Мбаппе — в картинке:

«Французская футбольная команда». На фото Мбаппе и его коллеги по сборной работают на поле

На счету Месси — два гола (он же и открыл счет в игре) и несколько рекордов, весь их список — здесь. В послужном списке аргентинца не хватало только трофея чемпионата мира — он его получил.

Пригодились и знаменитые снимки Эмманюэля Макрона.

«Франция сейчас»

И если Месси получил кубок, а Мбаппе — «Золотую бутсу» как лучший бомбардир, то вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес — «Золотую перчатку» как лучший голкипер. И немедленно отпраздновал ее вручение:

И напоследок:

«Катар на следующей неделе»
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Лионель МессиМорган Фриман
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