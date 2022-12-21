Bloomberg: Илон Маск в 2022 году потерял больше, чем заработал в 2021-м

Это больше той суммы, которую он заработал за 2021-й, когда попал на первые строчки рейтингов наиболее обеспеченных людей планеты. Так, 26 октября минувшего года предприниматель стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes. Журнал оценил его состояние в 271,3 млрд долларов.
По данным Bloomberg, сейчас капитал Маска составляет 147,7 млрд долларов — это самое низкое значение более чем за 2 года. Состояние предпринимателя складывается в основном из акций и опционов Tesla.
20 декабря Маск потерял 7,7 млрд долларов, так как стоимость акций Tesla опустилась до минимального значения с октября. В целом в 2022-м она обвалилась на 60,9%. Владелец компании активно избавляется от бумаг компании.
На момент публикации Forbes дает другую оценку стоимости активов бизнесмена — 155,8 млрд долларов, он на второй строчке в списке богатейших людей. Первое место он уступает главе люксового конгломерата LVMH Бернару Арно. Состояние последнего — 180,1 млрд долларов.