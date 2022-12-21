Bloomberg: Илон Маск в 2022 году потерял больше, чем заработал в 2021-м

Это больше той суммы, которую он заработал за 2021-й, когда попал на первые строчки рейтингов наиболее обеспеченных людей планеты. Так, 26 октября минувшего года предприниматель стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes. Журнал оценил его состояние в 271,3 млрд долларов.