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Bloomberg: Илон Маск в 2022 году потерял больше, чем заработал в 2021-м

Денис Ламехов
Сегодня в 17:29

Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск потерял в 2022 году порядка 122,6 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

Это больше той суммы, которую он заработал за 2021-й, когда попал на первые строчки рейтингов наиболее обеспеченных людей планеты. Так, 26 октября минувшего года предприниматель стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes. Журнал оценил его состояние в 271,3 млрд долларов.

По данным Bloomberg, сейчас капитал Маска составляет 147,7 млрд долларов — это самое низкое значение более чем за 2 года. Состояние предпринимателя складывается в основном из акций и опционов Tesla.

20 декабря Маск потерял 7,7 млрд долларов, так как стоимость акций Tesla опустилась до минимального значения с октября. В целом в 2022-м она обвалилась на 60,9%. Владелец компании активно избавляется от бумаг компании.

На момент публикации Forbes дает другую оценку стоимости активов бизнесмена — 155,8 млрд долларов, он на второй строчке в списке богатейших людей. Первое место он уступает главе люксового конгломерата LVMH Бернару Арно. Состояние последнего — 180,1 млрд долларов.

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Илон МаскБернар Арно
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