Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter. Но вначале найдет преемника

Американский предприниматель, владелец и генеральный директор социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что покинет свой пост. Его цитирует The Guardian.
До ухода Маск пообещал найти себе преемника — «кого‑то настолько глупого, кто будет согласен выполнять эту работу». Сам же бизнесмен, по его словам, сосредоточится на руководстве ИТ- и серверными командами.
19 декабря Маск предложил подписчикам высказаться о его уходе с поста руководителя платформы. За отставку проголосовали 57,5% пользователей — их волю он пообещал соблюсти. В следующем твите он написал: «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться». Общее число учтенных голосов — более 17 млн.
Вчера, 20 декабря, CNBC со ссылкой на источники сообщил, что глава компании уже начал искать себе замену. Характер поиска собеседники телеканала описали как активный. По их данным, к поискам кандидата на свою позицию бизнесмен приступил еще до публикации опроса. О конкретных претендентах CNBC не рассказал.
Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С этого момента в компании стартовала перестройка: новый владелец уволил прежнее руководство (а также половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (правда, затем соцсеть вновь отправила его в бан), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.
Что еще? Маск отменил удаленную работу и предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью», — тогда они начали увольняться, а удаленку вернули. Кроме того, бизнесмен заявил о вмешательстве Twitter в выборы и прекратил борьбу соцсети с фейками про коронавирус и вакцинацию.