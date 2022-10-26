В Госдуму внесли законопроект, запрещающий использование иностранных слов, если у них нет аналогов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, что не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и содержатся в нормативных словарях. На документ обратило внимание агентство «Интерфакс».

Законопроект предусматривает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».

Кабинет министров предлагает внести изменения в закон «О государственном языке Российской Федерации». При использовании русского языка как государственного предлагается пользоваться словарями и справочниками, утвержденными правительством. Подготавливаемые проекты нормативных актов должны проходить лингвистическую экспертизу.

В пояснительной записке к документу указано: «Проект федерального закона подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Кроме того, текст инициативы вводит понятия нормативных словарей, грамматик и справочников, отражающих нормы современного литературного русского языка как государственного. Законопроект, согласно утверждению его авторов, направлен на защиту русского языка от чрезмерного употребления заимствованных слов.