Госдума поддержала законопроект о запрете иностранных слов на государственном уровне

В июне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила: «Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами? <…> Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны».