Госдума поддержала законопроект о запрете иностранных слов на государственном уровне

Госдума поддержала в первом чтении внесенные правительством поправки в закон «О государственном языке». На изменения в статусе документа обратил внимание Forbes.
Законопроект был внесен в Думу в конце октября. Он предполагает «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях».
Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», заявляют авторы документа. Список нормативных словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.
Ко второму чтению комиссия предложит разграничить сферы с обязательным, строгим применением русского языка как государственного, и сферы, где возможны особенности его употребления: публичное исполнение произведений литературы и других жанров искусства, показ фильмов в кинотеатрах, деятельность СМИ, отметила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
Также предстоит определить, в какую сферу — с особенностями использования языка или без таковых — будет отнесена реклама. Ямпольская сообщила: «Если мы отнесем к обязательной, то мы сделаем гигантский шаг к борьбе с англицизмами и транслитами».
В июне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила: «Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами? <…> Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны».