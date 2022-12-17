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OQJAV выступят в петербургском «Космонавте»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:41

27 декабря российская инди-поп-группа OQJAV даст концерт в петербургском клубе «Космонавт». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Музыканты выступят в привычном составе: вокалист Вадик Королев, басист Дмитрий Шугайкин и клавишник Ярослав Тимофеев. Программу вечера пока держат в секрете.

Начало концерта в 20:00. Адрес «Космонавта»: улица Бронницкая, дом 24. Билеты — на «Афише».

OQJAV собрались в 2013 году и успели выпустить четыре пластинки, последняя из которых — «Кромешна» — увидела свет в 2020-м. Накануне, 15 декабря, коллектив выпустил видео на композицию «Прости-прощай» — она по ссылке.

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Ярослав Тимофеев
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