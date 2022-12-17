OQJAV выступят в петербургском «Космонавте»

27 декабря российская инди-поп-группа OQJAV даст концерт в петербургском клубе «Космонавт». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Музыканты выступят в привычном составе: вокалист Вадик Королев, басист Дмитрий Шугайкин и клавишник Ярослав Тимофеев. Программу вечера пока держат в секрете.
OQJAV собрались в 2013 году и успели выпустить четыре пластинки, последняя из которых — «Кромешна» — увидела свет в 2020-м. Накануне, 15 декабря, коллектив выпустил видео на композицию «Прости-прощай» — она по ссылке.
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