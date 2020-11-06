Группа OQJAV выпустила новый альбом «Кромешна». Музыканты работали над ним два года

Российская инди-поп-группа OQJAV представила четвертый студийный альбом «Кромешна». В него вошли 12 песен, записанных в разных жанрах. Послушать «Кромешна» можно на всех популярных стриминговых сервисах.
Работа над пластинкой продолжалась два года, а из‑за пандемии коронавируса музыкантам пришлось записывать партии поодиночке. Летом, после окончания локдауна, музыканты встретились и собрали материал воедино.
В разговоре с «Медузой» вокалист группы Вадим Королев сказал, что «Кромешна», пожалуй, их первый альбом единый по высказыванию, хоть музыкально и эклектичный, как раньше. По его словам, получившаяся пластинка — «единая, пусть и многоаспектная лужа любви, тоски и точки невозврата».
Презентация пластинки состоится 22 ноября в Москве на сцене «Главклуба».
OQJAV основали в 2012 году музыканты из Перми и Екатеринбурга. Интервью с солистом Вадимом Королевым для «Афиши Daily» можно прочитать здесь.