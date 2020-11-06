Группа OQJAV выпустила новый альбом «Кромешна». Музыканты работали над ним два года

Российская инди-поп-группа OQJAV представила четвертый студийный альбом «Кромешна». В него вошли 12 песен, записанных в разных жанрах. Послушать «Кромешна» можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Работа над пластинкой продолжалась два года, а из‑за пандемии коронавируса музыкантам пришлось записывать партии поодиночке. Летом, после окончания локдауна, музыканты встретились и собрали материал воедино.