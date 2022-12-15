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OQJAV выпустили клип на песню «Прости-прощай». Его снял Семен Серзин
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:33

Российская инди-поп-группа OQJAV выпустила клип о превратностях любви, встречах и расставаниях на песню «Прости-прощай».

Сюжет ролика завязан вокруг оператора-неудачника и актрисы неизвестного жанра, которых вместе сводит судьба. Это нарочито наивная история, где герои находятся в полуреальных пространствах и носят смешные костюмы.

Эстетика клипа вдохновлена фильмами «Орел против акулы», «Шапито-шоу» и «Наука сна». Режиссером выступил Семен Серзин («Человек из Подольска»).

«Клип родился из любви и получился про любовь. Любовь, которая, конечно, сложная, въедливая, искренняя, обманчивая. <…> Был февраль, было холодно, мы начали снимать, потом стало еще холодней. Но мы все же решили его показать — пусть будет чуть больше любви в этом (подберите эпитет сами) году. Прости-прощай, 2022-й», — отметил постановщик.

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Семен Серзин
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