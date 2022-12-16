Закадровый голос в ролике говорит, что с начала времен существовали куклы, но они всегда были «куклами-детьми», пока не появилась Барби.
Затем в кадре показывают огромную Марго Робби в образе самой первой Барби, созданной 1959 году. На нее смотрят маленькие девочки, одна из которых начинает крушить свои прежние куклы под отрывок из симфонии Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» — это отсылка к фильму Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея».
Вместе с Робби в фильме играет Райан Гослинг, исполнивший роль Кена. Сценарий, написанный Гервиг и Ноем Баумбахом, основан на серии игрушек Барби. По одной из версий, выдвинутых СМИ, лента расскажет о Барби и Кене, попавших из кукольного мира в реальный и пытающихся к нему приспособиться. Премьера картины намечена на 21 июля 2023 года.
Гослинг и Робби говорили, что сюжет картины окажется полной неожиданностью для зрителей. По словам Гослинга, у Кена в фильме будет тяжелая жизнь: «нет ни денег, ни работы, ни машины». Другие подробности сюжета держатся в секрете.
В июне в сеть просочились фотографии со съемок картины. На них Гослинг и Робби прокатились в кислотных костюмах и породили волну мемов.