Вместе с Робби в фильме играет Райан Гослинг, исполнивший роль Кена. Сценарий, написанный Гервиг и Ноем Баумбахом, основан на серии игрушек Барби. По одной из версий, выдвинутых СМИ, лента расскажет о Барби и Кене, попавших из кукольного мира в реальный и пытающихся к нему приспособиться. Премьера картины намечена на 21 июля 2023 года.