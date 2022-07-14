«У Кена нет ни денег, ни работы, ни машины»: Райан Гослинг поделился подробностями о «Барби»

Райан Гослинг, снимающийся в роли Кена в фильме «Барби», раскрыл в интервью «Entertainment Tonight» некоторые подробности будущей картины, сюжет которой держится в секрете.

Актер заявил, что считает жизнь Кена еще тяжелее, чем жизнь Серого Человека — главного персонажа другого фильма, в котором Гослинг исполняет главную роль, — шпионского триллера от братьев Руссо.

Гослинг пояснил, что у Кена «нет ни денег, ни работы, ни машины, ему тяжело». Других подробностей он не привел, отметив, что в противном случае Mattel «посадит его в коробку», словно Кена.

Актеру напомнили, что Марго Робби, которая появится в картине в роли Барби, говорила, что сюжет картины окажется полной неожиданностью для зрителей. Гослинг подтвердил это.

«Барби все говорит совершенно верно, я бы не стал ее поправлять. [Фильм] будет не таким, как вы думаете», — заявил исполнитель роли Кена.

Премьера «Барби» запланирована на 21 июня 2023 года. Режиссером выступает Грета Гервиг, снявшая «Леди Берд» и «Маленьких женщин». Сценарий к фильму, написанный Гервиг и Ноем Баумбахом, основан на серии игрушек Барби. По одной из версий, выдвинутых СМИ, лента расскажет о Барби и Кене, попавших из кукольного мира в реальный и пытающихся к нему приспособиться.