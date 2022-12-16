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В Киеве и Харькове вновь взрывы. Харьков обесточен

Семён Гудошников
Сегодня в 10:47

В Киеве, Харькове, Одесской и Харьковской областях произошли взрывы, пишут РБК и «Газета.ру» со ссылкой на местных чиновников.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о попаданиях Деснянском, Голосеевском и Днепровском районах. В городе проблемы с электричеством.

В Харькове удары нанесены по инфраструктурным объектам, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате город полностью обесточен, есть проблемы со связью.

В Одесской области тоже пострадала критическая инфраструктура, отметил местный губернатор. Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил о трех ударах по территории региона.

Россия начала обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и пообещал жесткий ответ.

К середине ноября, по словам украинского премьер-министра, почти половина энергосистемы страны выведена из строя. В ВОЗ заявляли, что зима угрожает жизням миллионов украинцев.

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Виталий КличкоВладимир ПутинИгорь ТереховОлег Синегубов
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