ВОЗ: зима угрожает жизням миллионов украинцев

«Поскольку отчаявшиеся семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены обратиться к альтернативным методам отопления, таким как сжигание древесного угля или дров или использование генераторов, работающих на дизельных или электрических обогревателях. Это связано с риском для здоровья, в том числе с воздействием токсичных веществ, вредных для детей, пожилых людей и лиц с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также со случайными ожогами и травмами», — добавил он.