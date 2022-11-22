ВОЗ: зима угрожает жизням миллионов украинцев

Эта зима будет опасной для жизни миллионов жителей Украины. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время визита в Киев.
«Эта зима будет опасной для жизни миллионов жителей Украины. Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, а также для всего мира и его приверженности поддержке Украины», — цитирует его слова ТАСС.
По прогнозам ВОЗ, еще 2-3 млн украинцев покинут свои дома «в поисках тепла и безопасности». Ожидается, что в некоторых частях страны температура опустится до минус 20 градусов, что вызовет дополнительные проблемы.
Жители Украины столкнутся со всплеском респираторных заболеваний, включая COVID-19, пневмонии и гриппа, а также серьезным риском дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированных групп, отметил Клюге.
«Поскольку отчаявшиеся семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены обратиться к альтернативным методам отопления, таким как сжигание древесного угля или дров или использование генераторов, работающих на дизельных или электрических обогревателях. Это связано с риском для здоровья, в том числе с воздействием токсичных веществ, вредных для детей, пожилых людей и лиц с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также со случайными ожогами и травмами», — добавил он.
Представитель ВОЗ напомнил, что половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена или разрушена, и это оказывает воздействие на здоровье населения и систему здравоохранения уже сейчас.