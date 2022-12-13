Выход игры Hogwarts Legacy на некоторых платформах отложили

Ранее в сети выходил официальный трейлер игры. В нем можно было увидеть Большой зал Хогвартса, читальный зал библиотеки, классные комнаты и оранжерею, а также находящуюся неподалеку от замка деревню Хогсмид. Также создатели Hogwarts Legacy показывали геймплей и публиковали рум-туры по гостиным четырех факультетов.