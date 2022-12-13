Выход игры Hogwarts Legacy на некоторых платформах отложили

Видеоигра Hogwarts Legacy, основанная на романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере и их киноадаптациях, выйдет на ряде платформ позже, чем анонсировалось ранее. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта игры.
На консолях PlayStation 4 и Xbox One игра станет доступна 4 апреля 2023 года, а пользователям Ningtendo Switch придется ждать релиза до 25 июля.
«Команда с нетерпением ждет возможности представить вам игру, и мы хотим предложить самые лучшие из возможных игровых возможностей на всех платформах», — заявили разработчики.
Пользователи PlayStation 5, Xbox Series X|S и портативных компьютеров смогут опробовать новинку уже 10 февраля. Оформившие предзаказ Deluxe Edition получат доступ к игре еще ранее — 7 февраля.
Hogwarts Legacy позволит игрокам оказаться в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и стать одним из ее студентов, изучить замок, научиться магии, найти друзей и разгадать загадки магического мира. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект студии Avalanche Software и включала его в перечень самых ожидаемых релизов.
Ранее в сети выходил официальный трейлер игры. В нем можно было увидеть Большой зал Хогвартса, читальный зал библиотеки, классные комнаты и оранжерею, а также находящуюся неподалеку от замка деревню Хогсмид. Также создатели Hogwarts Legacy показывали геймплей и публиковали рум-туры по гостиным четырех факультетов.