Служба миграции Латвии планирует разобраться с рабочими визами сотрудников «Дождя»*

«Если у человека нет связи с работой, то может идти речь и о визах по гуманным соображениям. У нас есть журналисты, которым были выданы такие визы […], чтобы они могли здесь находиться. Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему выдать визу по гуманным соображениям, если таковые будут», — уточняет Розе.