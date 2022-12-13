Служба миграции Латвии планирует разобраться с рабочими визами сотрудников «Дождя»*

Сотрудников «Дождя»*, пребывающих в Латвии по рабочей визе, обяжут объяснить, чем они планируют заниматься после аннулирования лицензии телеканала. Об этом порталу Rus.LSM заявила глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.
Лишение лицензии канала не предполагает автоматического аннулирования рабочих виз его сотрудников. Однако УДГМ намерен выяснить, сохаранилась ли цель выдачи виз, чтобы решить, что с ними делать.
«Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники», — сказала Розе.
Она отметила, что управление свяжется в «Дождем»*, так как его работа продолжается, несмотря на то, что вещание было прекращено. Сотрудники канала планируют продолжить выкладывать контент на YouTube.
«Ээто тоже в каком‑то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы», — глава УДГМ.
Рабочая виза будет точно аннулирована, если сотрудник угрожает госбезопасности Латвии. В остальных случаях решение будет приниматься исходя из ответов «Дождя»*. УДГМ надеется их получить до 20 декабря.
Майра Розе отмечает, что аннулирование рабочей визы не означает неизбежного выдворения из Латвии.
«Если у человека нет связи с работой, то может идти речь и о визах по гуманным соображениям. У нас есть журналисты, которым были выданы такие визы […], чтобы они могли здесь находиться. Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему выдать визу по гуманным соображениям, если таковые будут», — уточняет Розе.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал лицензию у телеканала «Дождь»* 6 декабря, а спустя два дня его вещание было прекращено. Согласно официальному пояснению, решение приняли из‑за «угрозы национальной безопасности и общественному порядку».
Поводов для аннулирования лицензии, по данным Baltijas Balss, было несколько. «Дождь»* не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».
Кроме того, за несколько дней до аннулирования лицензии ведущего Алексея Коростелева обвинили в возможной поддержке Российской армии. В эфире он произнес: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте». Ведущий был уволен, сам Коростелев и главред «Дождя»* Тихон Дзядко объяснили слова в эфире оговоркой и подчеркнули, что телеканал не помогает ВС России.
*Признан в России иностранным агентом.