Google исключил Россию из проекта «Год в поиске»

Последнее видео с российскими запросами в Google было опубликовано в декабре 2021 года. Тогда самыми обсуждаемыми темами были пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, массовая вакцинация, введение QR-кодов, митинги, стрельба в Перми, трагедия на шахте «Листвяжная», захват Афганистана, скульптура «Большая глина № 4», полет киноэкипажа на МКС и другое.