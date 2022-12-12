Google исключил Россию из проекта «Год в поиске»

«„Года в поиске“ не будет», — заявили в пресс-службе компании.
Google также не подводит итоги года в таких странах, как Бангладеш, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Хорватия, Эстония, Уганда и другие.
Последнее видео с российскими запросами в Google было опубликовано в декабре 2021 года. Тогда самыми обсуждаемыми темами были пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, массовая вакцинация, введение QR-кодов, митинги, стрельба в Перми, трагедия на шахте «Листвяжная», захват Афганистана, скульптура «Большая глина № 4», полет киноэкипажа на МКС и другое.
В этом году в общемировом рейтинге по самым популярным запросам первое место заняла игра-головоломка Wordle. Еще пользователи интересовались Украиной, британской королевой Елизаветой II и игрой команд Индии и Южной Африки на чемпионате мира по крикету.