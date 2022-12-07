Самым популярным запросом в Google в 2022 году стало слово «Wordle»

Корпорация Google назвала самое популярное слово, которое становилось запросом в поисковой системе компании в 2022 году. Им стало «Wordle» — название браузерной головоломки The New York Times Company.
В особенности, игрой интересовались жители англоязычных стран: Новой Зеландии, Ирландии, Великобритании, Канады и Австралии. В топ-5 запросов также попал матч чемпионата мира по крикету между сборными Индии и Англии.
Кроме того, пользователи интересовались Украиной, британской королевой Елизаветой II и еще одной встрече чемпионата мира по крикету — игре команд Индии и Южной Африки.
В новостном разделе внимание более всего привлекли собятия на Украине, смерть Елизаветы II, результаты выборов (ими интересовались в особенности в Папуа — Новой Гвинее, Кении, Непале и США), результаты американской лотереи Powerball и обезьянья оспа.
Наиболее интересующими пользователей Google людьми в 2022 году оказались Джонни Депп, Уилл Смит, Эмбер Херд, Владимир Путин и Крис Рок. Среди спортсменов лидерство по запросам удержал Новак Джокович.
Самыми популярными фильмами, которые искали в поисковике люди, стали «Тор: любовь и гром», «Черный Адам», «Топ Ган: Маверик», «Бэтман» и мультфильм «Энканто», а сериалами — «Эйфория», «Дом дракона», «Лунный рыцарь», «Наблюдатель» и «Изобретая Анну».