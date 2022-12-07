Реклама
Новости
Самым популярным запросом в Google в 2022 году стало слово «Wordle»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:10

Корпорация Google назвала самое популярное слово, которое становилось запросом в поисковой системе компании в 2022 году. Им стало «Wordle» — название браузерной головоломки The New York Times Company.

В особенности, игрой интересовались жители англоязычных стран: Новой Зеландии, Ирландии, Великобритании, Канады и Австралии. В топ-5 запросов также попал матч чемпионата мира по крикету между сборными Индии и Англии.

Кроме того, пользователи интересовались Украиной, британской королевой Елизаветой II и еще одной встрече чемпионата мира по крикету — игре команд Индии и Южной Африки.

В новостном разделе внимание более всего привлекли собятия на Украине, смерть Елизаветы II, результаты выборов (ими интересовались в особенности в Папуа — Новой Гвинее, Кении, Непале и США), результаты американской лотереи Powerball и обезьянья оспа.

Наиболее интересующими пользователей Google людьми в 2022 году оказались Джонни Депп, Уилл Смит, Эмбер Херд, Владимир Путин и Крис Рок. Среди спортсменов лидерство по запросам удержал Новак Джокович.

Самыми популярными фильмами, которые искали в поисковике люди, стали «Тор: любовь и гром», «Черный Адам», «Топ Ган: Маверик», «Бэтман» и мультфильм «Энканто», а сериалами — «Эйфория», «Дом дракона», «Лунный рыцарь», «Наблюдатель» и «Изобретая Анну».

расскажите друзьям
теги
Google
люди
Елизавета IIВладимир ПутинНовак ДжоковичДжонни ДеппУилл СмитКрис Рок
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»