Самым популярным запросом в Google в 2022 году стало слово «Wordle»

В новостном разделе внимание более всего привлекли собятия на Украине, смерть Елизаветы II, результаты выборов (ими интересовались в особенности в Папуа — Новой Гвинее, Кении, Непале и США), результаты американской лотереи Powerball и обезьянья оспа.