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Захват Афганистана, «Большая глина» и «Кто убил Марка?»: что россияне чаще всего гуглили в 2021 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:46

Компания Google выпустила традиционный видеоролик «Год в поиске» с самыми важными событиями уходящего года.

На основе самых быстрорастущих запросов в поисковике компания выделила главные тренды 2021 года. Среди них — ключевые события, громкие выставки, популярные сериалы, книги и мультфильмы.

Самыми обсуждаемыми темами стали пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, массовая вакцинация, введение QR-кодов, митинги, стрельба в Перми, трагедия на шахте «Листвяжная», захват Афганистана, вручение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, скульптура «Большая глина № 4», полет киноэкипажа на МКС, «Дюна» Дени Вильнева и многое другое.

В этом году голосом проекта стала Манижа. Специально для «Года в поиске» она создала музыкальную композицию, вдохновившись самыми быстрорастущими запросами.

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