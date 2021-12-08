Захват Афганистана, «Большая глина» и «Кто убил Марка?»: что россияне чаще всего гуглили в 2021 году

Компания Google выпустила традиционный видеоролик «Год в поиске» с самыми важными событиями уходящего года.

На основе самых быстрорастущих запросов в поисковике компания выделила главные тренды 2021 года. Среди них — ключевые события, громкие выставки, популярные сериалы, книги и мультфильмы.

Самыми обсуждаемыми темами стали пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, массовая вакцинация, введение QR-кодов, митинги, стрельба в Перми, трагедия на шахте «Листвяжная», захват Афганистана, вручение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, скульптура «Большая глина № 4», полет киноэкипажа на МКС, «Дюна» Дени Вильнева и многое другое.