Корабль SpaceX с россиянином на борту отправится к МКС в феврале следующего года

Миссия космического корабля SpaceX «Crew Dragon-6» с российским космонавтом Андреем Фадеевым намечена на 15 февраля 2023 года. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства, пишут «Коммерсант» и «Интерфакс».
Вместе с россиянином на борту будут астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Султан Аль-Нейади из ОАЭ. Их выведет на орбиту ракета Falcon 9, которую запустят со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.
После этого «Crew Dragon-6» пристыкуется к Международной космической станции. Там экипаж корабля проведет полгода.
В июле 2022 года «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В рамках программы в сентябре американский астронавт Франциско Рубио достиг МКС на корабле, стартовавшем с Байконура. В октябре россиянка Анна Кикина прибыла к космической станции на борту Crew Dragon-5, запущенном из Флориды.