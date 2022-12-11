Корабль SpaceX с россиянином на борту отправится к МКС в феврале следующего года

В июле 2022 года «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В рамках программы в сентябре американский астронавт Франциско Рубио достиг МКС на корабле, стартовавшем с Байконура. В октябре россиянка Анна Кикина прибыла к космической станции на борту Crew Dragon-5, запущенном из Флориды.