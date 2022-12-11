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Корабль SpaceX с россиянином на борту отправится к МКС в феврале следующего года
Семён Гудошников
Сегодня в 20:35

Миссия космического корабля SpaceX «Crew Dragon-6» с российским космонавтом Андреем Фадеевым намечена на 15 февраля 2023 года. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства, пишут «Коммерсант» и «Интерфакс».

Вместе с россиянином на борту будут астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Султан Аль-Нейади из ОАЭ. Их выведет на орбиту ракета Falcon 9, которую запустят со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

После этого «Crew Dragon-6» пристыкуется к Международной космической станции. Там экипаж корабля проведет полгода.

В июле 2022 года «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В рамках программы в сентябре американский астронавт Франциско Рубио достиг МКС на корабле, стартовавшем с Байконура. В октябре россиянка Анна Кикина прибыла к космической станции на борту Crew Dragon-5, запущенном из Флориды.

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