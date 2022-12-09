Влади, SZA, Gorillaz, супергруппа Снуп Догга и Айс Кьюба: главные релизы этой пятницы

Влади
«Длится февраль»
Пятый сольный альбом лидера «Касты» с говорящим названием, на единственном фите — Loqiemean. За музыку отвечает саунд-дизайнер Радик Гареев (Runawaymuzic).
«Ну что, ребята. Вот такое мы с вами застали. Жили, росли, облагораживали себя внутри, окультуривали внешне, а оказалось, что наши жизни **** и не нужны. А нужно Величие. Зачем оно и что с ним делать — да просто, чтоб было», — прокомментировал он.
Loqiemean
«Пов3стка»
Единственный приглашенный музыкант на вышестоящем релизе тоже выпустил новый альбом и тоже (как следует из названия) остросоциальный. Рэпер из Томска размышляет, как мы оказались, где оказались, что есть истинный патриотизм и откуда ненависть в обществе. В музыке мрачные биты совмещаются с тяжелыми гитарными рифами и размеренными пэдами. В интонациях доминирует надрыв.
Soda Luv
«Ничего личного-2»
Еще один релиз от российского хип-хоп-исполнителя первой величины (уже восьмой в его шестилетней карьере). На нем Soda Luv пытается уйти от экспериментов предыдущих записей в сторону коммерческого звучания. На фитах — Bushido Zho, Heroinwater, Hood Rich Luka и МС V9. Две недели альбом был доступен эксклюзивно на «VK Музыке», теперь — везде.
«Это максимально коммерческий релиз, я это прекрасно знаю. Мне такой был нужен, чтобы немножко свое эго подпитать. Потому что я слишком уж ушел в эксперименты. Слишком много времени посвящал себе. Есть ведь ответственность перед фанатами, которым такое нравится. Я им, конечно, могу сказать: „Ничего личного, мне ****“, но при этом я все равно не забываю, что фанбаза любого артиста — это основа всего. Я за то, чтобы все кайфовали. Я покайфовал, выпустив сначала то, что мне было важно, [альбом „Native Strangers“]. А сейчас делаю релизик, чтобы ребят порадовать. Мне впадлу, что ли?» — сказал Soda Luv в интервью The Flow.
SZA
«S.O.S.»
После длительного молчания в пять с половиной лет американская певица SZA выпустила продолжение своего дебютного «Ctrl». На пластинке 23 трека, включая фиты с Трэвисом Скоттом, Фиби Бриджерс, Доном Толивером и покойным Ol’ Dirty Bastard. Но приглашенных артистов могло быть еще больше, просто они не прислали куплеты.
Внушительный треклист подразумевает и широту звучания: артистка исследует разные жанры — от традиционного для нее R’n’B до трэпа и инди. Pitchfork, поставивший альбому 8,7 баллов из 10, описывает его как длинный, амбициозный и роскошный.
††† (Crosses)
«Permanent.Radiant»
Дуэт из певца Чино Морено из Deftones и продюсера, мультиинструменталиста Шона Лопеса прервал еще более длительное молчание. Предыдущая пластинка у них выходила в 2014-м.
На новом мини-альбоме шесть мечтательных песен с пульсирующими клавишными и электронными битами. И эти шесть — только начало, музыканты сказали Kerang, что работают над целой кучей нового материала.
Mount Westmore, Snoop Dogg & Ice Cube, E-40 & Too $hort
«Snoop Cube 40 $Hort»
Дебютный альбом хип-хоп-супергруппы с Западного побережья — со Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 и Too $hort на борту. Альбом-напоминание, почему ее участники легендарны, и дань уважения их музыкальным корням.
Idles
«Five Years of Brutalism»
Переиздание дебютного лонгплея панк-группы из Бристоля — выпущенное в честь его пятилетия. На пластинке студийные записи соседствуют с концертными, сделанными на фестивале Гластонбери в 2022 году.
Paramore
«The News»
Второй сингл Paramore с их грядущего альбома «This Is Why» в сопровождении динамичного клипа, снятого Майком Клюге и Мэтью ДеЛизи. Музыканты называют трек «золотой серединой между классической тоской Paramore и новыми влияниями».
Gorillaz
«Skinny Ape»
А это уже четвертый сингл с предстоящей пластинки Gorillaz. И сопровождается он не банальным клипом, а «первым в своем роде иммерсивным живым перформансом», который развернется 17 и 18 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке и площади Пиккадилли в Лондоне. Альбом «Cracker Island» ждем 24 февраля следующего года.
Kosaya Gora
«Te Slova»
Новый сингл группы Яны Кедриной (Kedr Livansky) и Жени Фадеева. Гипнотический инди-рок, который в комментариях сравнивают одновременно с Янкой Дягилевой, Cocteau Twins и Sad Boys.
Строчки «Чтобы не было печали, чтобы не было войны, чтобы мы с тобой, конечно же, дожили до весны» наложили на лоуфайное монохромное видео.
4nn4
«Свобода»
Легкий электро-поп с танцвеальными битами и лиричным клавишными от первой солистки Cream Soda Анны Романовской. В тексте — размышления о неповторимости жизни, самоопределении и вере.
Лиза Громова
«Ледоход»
Новый трек Лизы Громовой — о том, как пытаясь найти во мраке ответы на вопросы, неожиданно находишь нового себя. Черно-белый рисованный клип создан с художницей из Ижевска Soya Sovik. Над музыкальным продакшеном работал Леонид Липелис (Lipelis).