Влади, SZA, Gorillaz, супергруппа Снуп Догга и Айс Кьюба: главные релизы этой пятницы

«Это максимально коммерческий релиз, я это прекрасно знаю. Мне такой был нужен, чтобы немножко свое эго подпитать. Потому что я слишком уж ушел в эксперименты. Слишком много времени посвящал себе. Есть ведь ответственность перед фанатами, которым такое нравится. Я им, конечно, могу сказать: „Ничего личного, мне ****“, но при этом я все равно не забываю, что фанбаза любого артиста — это основа всего. Я за то, чтобы все кайфовали. Я покайфовал, выпустив сначала то, что мне было важно, [альбом „Native Strangers“]. А сейчас делаю релизик, чтобы ребят порадовать. Мне впадлу, что ли?» — сказал Soda Luv в интервью The Flow.