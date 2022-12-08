Американская певица SZA заявила, что на ее готовящейся к выходу пластинке «S.O.S.» могло быть больше приглашенных артистов — сейчас в треках есть куплеты Трэвиса Скотта, Фиби Бриджерс, Дона Толивера и покойного Ol’ Dirty Bastard. Исполнительницу цитирует NME.
Интервьюер спросил, как ей удалось воплотить в жизнь три перечисленные коллаборации. Она ответила: «Я просто писала в личные сообщения и упрашивала». SZA при этом отметила, что с Трэвисом Скоттом ее связывает дружба — его упрашивать не пришлось.
Она добавила: «Многие из тех, кого я просила, просто не прислали мне свои куплеты. <…> Множеству из них и я не прислала свои — поэтому не могу быть слишком зла».
«Но также я думала: „Дерьмово, черт побери. Я правда нуждалась в тебе. Я бы хотела, чтобы ты ответил“. Но я уверена, что эти люди ощущали примерно то же по отношению ко мне», — заявила певица. Она при этом не уточнила, какие артисты отказались работать с ней.
«S.O.S.» увидит свет 9 декабря. Тизером к альбому стало видео «PSA», а песни «Shirt» и «Blind» певица исполнила живьем. Всего на борту полноформатника — 23 композиции.
Дебютная пластинка SZA «Ctrl» вышла в 2017 году. С тех пор исполнительница опубликовала бессчетное количество сольных и совместных синглов. Среди них — работа для саундтрека к «Черной Пантере», вдохновленный «Игрой престолов» трек «Power Is Power», фиты с Doja Cat, Megan Thee Stallion, Ty Dolla $ign и Джастином Тимберлейком.