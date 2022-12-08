«Но также я думала: „Дерьмово, черт побери. Я правда нуждалась в тебе. Я бы хотела, чтобы ты ответил“. Но я уверена, что эти люди ощущали примерно то же по отношению ко мне», — заявила певица. Она при этом не уточнила, какие артисты отказались работать с ней.