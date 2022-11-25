Топ лучших аниме от Soda Luv специально для «Афиши Daily» (да, он реально шарит)

— Ты считаешь, что аниме — круто?
— Бро, я считаю, что я и есть аниме!
— А если твоя жизнь — это аниме, то в каком жанре?
— Романтика/повседневность по ходу.
— Что тебя привлекает в этом жанре?
— Я жесткий романтик, если че, я лютейшего характера романтик. Мне нравится [жанр], потому что он прямо беззаботность тебе дает. И ты думаешь: «***** [блин], вот почему у меня так не было?» Короче, не пересеклись, знаешь, эти миры. В реальности не встретил я ни разу никакой такой подобной ситуации. Наверное, встретил какие‑то микромоментики бытовые, но именно какой‑то прямо сверхромантики… Не знаю, девочка мне в фуникулере в Сочи сосала, когда я поднимался на самую вершину горы. Вот это романтичная ***** [фигня] была.
— Очень красивый образ, действительно живописный, анимешный!
Это тоже романтика/повседневность, но с примесью триллера.
Моя самая большая проблема при просмотре — когда я начинаю смотреть, смотрю полсезона и понимаю: ***** [блин], я же это в седьмом классе смотрел!
— Ого, ты еще в седьмом классе начал смотреть.
— Не-не, бро, я с трех лет смотрю, ты че. Начиная со «Спиди-гонщика».
Когда я учился в школе, когда я еще жил в Ухте, мы с одноклассниками только «Наруто» обсуждали. Хотя я смотрел тайтлы типа «Golden Boy», «GTO». Ну там еще всякие «Гундамы» [sic] были, всякая такая ***** [фигня].
Потом я переехал в Вологду. И короче, у нас в классе и на параллели либо классом младше я общался с отшибленными типами. Знаешь, аутистичные такие, с ними никто не общался, они сидели в библиотеке, собирались, и прикол в том, что я общительный был в принципе, мне неважно, из какой ты социальной группы. Если у нас точки соприкосновения есть, я с кайфом общаюсь. И я общался с этими типами, тоже в библиотеку иногда заходил. Но при этом, когда я был в классе, я с ними вообще не общался.
— Чем девушки из аниме отличаются от девушек из твоей жизни?
— В аниме все особенности характера выкручены на максимум. Вот, не знаю, была бы, допустим, девчонка, ***** [пускай], такая назойливая, но зато милая ****** [пипец]. Не знаю, если бы я в реальной жизни встречал таких девчонок, я бы, может, и говорил им: «***** [блин], да ты ******* [надоела]. Садись, чего ты ************ [выпендриваешься], давай потише».
Вот «Кэйон!» ты смотришь, допустим, и думаешь: «Блин, ну милые они! Милые девчонки, ****** [капец]». Блин, как самую старшенькую-то звали? Я давно очень просто смотрел, последний раз, когда в школе учился.
— Аналогично.
— Ща-ща, я пытаюсь вспомнить, я пытаюсь вспомнить. Вот я помню Юи… А, Мио — Мио звали! Бассистку Мио звали, да. Так‑то всех помню — и Муги помню, и Адзусу, когда она появилась там, ******** [малышка]. Прикольно, да. Надо как будто пересмотреть.
Которая в кошку превращалась. Блин, [нравятся] такие, девушки с характером. И вывозит она, и секси, и вообще.
No homoБез гомосексуального подтекста. , но вот Данте из «Devil May Cry» — мой краш, ****** [пипец].
— Как образы из аниме влияют на твое творчество?
— Я очень часто жестко вдохновляюсь вообще и оставляю какие‑то отсылки. Я очень люблю «Эксперименты Лэйн». И у меня оформление визуальное альбома «Roomination» связано с «Лэйн».
У меня есть промовидосик, где я попросил тридешника пересобрать мне ее комнату полностью и посадить меня туда.
А сейчас альбом «Ничего личного 2» жестко по визуалу вдохновлен «Берсерком». Мой костюм, который я полгода проектировал с девочкой-дизайнером из Екатеринбурга Настей [Селивановой] — обязательно прямо здесь РЕСПЕКТЫ выписывайте капсом, — костюм вдохновлен, во-первых, массивной киберброней из шутеров 90-х типа Unreal Tournament, и при этом я замешал туда средневековые доспехи. И шлем я сделал как у Гриффита, когда он уже в образе Фемто.
Но вообще у Кэнтаро Миуры, когда он создавал образ этого шлема, я думаю, скорее всего, главным референсом был фильм «Призрак рая».
[Soda Luv начинает петь] Ощиитэ, ощиитэё соно щикуми о… Слышь, я ***** [очень] музыкальный тип! Ты видел эту ***** [фигню]? В зуме появилась иконка «Играет музыка».
— Ты так много рок-опенингов назвал. А ты сам вообще роком занимался?
— Бро, я говнарь жесткий же, ты че. Я начинал свое исполнительское творчество вообще с песен под гитару: просто записывал их на айпад. Потом я жестко очень полюбил деткор и разные «-коры» другие. Я помню, мой первый кавер был на трек «The Dot» группы I Declare War.
— А на аниме записывал каверы какие‑то?
— Не-не-не, бро, это какая‑то уже ***** [фигня]. Вот я считаю себя отакуЧеловек, который увлекается аниме., но ты меня видел? Я *** [трахаю] много женщин, у меня много денег. Я крутой чел. Я смотрю аниме, но я крутой тип.
Вот, зацени [показывает кастомный стол по «Ганцу»].
— Блин, ******* [офигенно], круто.
— Да-да, бро, я очень люблю «Ганц». Вообще я ****** [капец] как люблю «Ганц». Вот еще первый томик перезапуска манги «Ганц».
— Блин, я даже не знал, что есть перезапуск!
— Бро, я тоже не знал! Это «Ганц: Е», чел! «Ганц: Е», понимаешь?
— То есть «Ганц» — это вообще самое любимое твое? Какой твой общий топ?
Просто cуществует очень много ******** [классных] тайтлов. «Дневник будущего», «Парад смерти», «Страна чудес смертников», «Эльфийская песнь» меня в детстве ********* [впечатлила]. Я боюсь начинать перечислять.
Оу щи! Тут у меня просто телки анимешные сидят. Я, кстати, тебе показал столик, но не показал, что под столом. Я просто ********** [выпендриваюсь], а че. Зацени! Короче, это подушка «Dead Leaves: Космическая тюряга».
— Вот моя малышечка, бро. Просто заценивай. В настоящих чулках.
— Это пипец как круто. Я прямо восхищен! А в «Ничего личного 2» будут отсылки, которые люди не выкупят?
— ***** [блин], люди, короче, уже прямо сейчас мне пишут: «А чел вообще в курсе, что он лого ******* [украл] с „Берсерка“?» Больше всего я ненавижу людей, которые только чего‑то посмотрели и уже *********** [выпендриваются]. Типа: «Это мне принадлежит, это мое!» Да идите вы на *** [фиг]. Это мое!
Люди спрашивают часто, с кем ты себя больше ассоциируешь — с Гатсом или Гриффитом. Если мы сейчас не будем вдаваться в философию, которую Миура зашифровывал, — там, ***** [блин], и Декарт, и макиавеллизм, — то я считаю, что ты сегодня можешь быть Гатсом, а завтра можешь быть Гриффитом. В любом случае то, что объединяет обоих этих персонажей, — это мечта.
Например, вот в «Кайдзи» есть ситуации, когда персонаж раздумывает, и все его мысли визуализируются.
— «Кайдзи» — мое любимое аниме!
— Во втором сезоне, когда они играли в кости, чел представлял, как ********* [удирает] по канату оттуда. Очень жду третий сезон, это вообще ****** [капец].
— Уже 10 лет ждем. Я читал всю мангу! Там полный ****** [восторг].
Очень угарный тайтл.
Мне, знаешь, че не нравится? Когда вот есть манга, ее начинают визуализировать, и вот ты смотришь два сезона, но второй сезон — это какая‑то филлерная ***** [фигня]. И вот кончился второй сезон, и ты думаешь: «Надо почитать». Но не хочешь читать сначала и думаешь: «Ну я сейчас вспомню, что там где остановилось, и начну с того места». И ты открываешь мангу и понимаешь, что она, ***** [блин], жестко адаптирована. И ты понимаешь, что придется все перечитывать.
И еще про одно из любимых аниме я сейчас скажу. «Монстр». Очень ******* [офигенно], очень кинематографично. Там главный антагонист — жесткий макиавеллист, тоже своего рода Гриффит. Он все время манипуляции делал, работал чужими руками. Злодеи всегда привлекают, они прикольные типы. В каждом из нас есть злодей и есть добряк.