Топ лучших аниме от Soda Luv специально для «Афиши Daily» (да, он реально шарит)

Потом я переехал в Вологду. И короче, у нас в классе и на параллели либо классом младше я общался с отшибленными типами. Знаешь, аутистичные такие, с ними никто не общался, они сидели в библиотеке, собирались, и прикол в том, что я общительный был в принципе, мне неважно, из какой ты социальной группы. Если у нас точки соприкосновения есть, я с кайфом общаюсь. И я общался с этими типами, тоже в библиотеку иногда заходил. Но при этом, когда я был в классе, я с ними вообще не общался.