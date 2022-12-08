Дагестанские власти создадут оперштаб для изучения причин массовой гибели тюленей

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил сформировать оперативный штаб в связи с гибелью тюленей (они же — каспийские нерпы) на побережье Каспийского моря. Его заявление цитирует «Коммерсант».
Штаб включит в себя представителей Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, а также глав муниципальных образований и ученых.
«Для проведения исследований в республику прибыли специалисты-микробиологи, которые определят причину гибели, проведут необходимые лабораторные исследования патологического материала мертвых животных, бактериальный анализ, вирусологические исследования», — рассказал Абдулмуслимов.
Главам муниципалитетов, на территории которых обнаружили погибших тюленей, поручили приступить к их безопасному вывозу и утилизации.
Минприроды объявило об обнаружении 2500 краснокнижных тюленей на побережье Каспийского моря 4 декабря. В качестве основной версии была выдвинута гибель от естественных природных факторов. Как сообщалось, состояние внутренних органов тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.
На следующий день глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что причиной массовой гибели тюленей могла стать гипоксия. Ту, в свою очередь, могло вызвать кислородное голодание, добавила она. Затем Радионова предположила, что причиной гипоксии могли стать выбросы природного газа.