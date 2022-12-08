Дагестанские власти создадут оперштаб для изучения причин массовой гибели тюленей

Минприроды объявило об обнаружении 2500 краснокнижных тюленей на побережье Каспийского моря 4 декабря. В качестве основной версии была выдвинута гибель от естественных природных факторов. Как сообщалось, состояние внутренних органов тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.