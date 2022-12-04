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В Дагестане вдоль побережья Каспийского моря обнаружены 2500 мертвых тюленей
Виктория Шанина
Сегодня в 20:28

Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории Дагестана были обнаружены 2500 мертвых тюленей. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана.

Речь идет о массовой гибели каспийского тюленя, он же — каспийская нерпа. Этот вид занесен в Красную книгу России, а также имеет статус исчезающего.

Погибшие особи обнаруживаются в разных местах. Больше всего тюленей нашли в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины их гибели будут установлены после проведения ряда лабораторных исследований.

В результате вскрытий был собран большой объем проб. Планируется провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие COVID-19. Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани.

Основная версия на данный момент — гибель от естественных природных факторов. Состояние внутренних органов тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

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