В Дагестане вдоль побережья Каспийского моря обнаружены 2500 мертвых тюленей

Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории Дагестана были обнаружены 2500 мертвых тюленей. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана.
Речь идет о массовой гибели каспийского тюленя, он же — каспийская нерпа. Этот вид занесен в Красную книгу России, а также имеет статус исчезающего.
Погибшие особи обнаруживаются в разных местах. Больше всего тюленей нашли в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины их гибели будут установлены после проведения ряда лабораторных исследований.
В результате вскрытий был собран большой объем проб. Планируется провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие COVID-19. Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани.
Основная версия на данный момент — гибель от естественных природных факторов. Состояние внутренних органов тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.