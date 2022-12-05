Росприроднадзор: тюлени в Дагестане могли погибнуть из‑за выбросов природного газа

По словам Родионовой, за последние два года это уже второй такой массовый случай. В 2020 году на территории Азербайджана и Дагестана фиксировалась гибель почти двух тысяч животных. «По итогам уже такого второго случая за последние два года мы соберем круглый стол и посмотрим, что нам предложат ученые», — отметила она.