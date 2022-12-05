Росприроднадзор: тюлени в Дагестане могли погибнуть из‑за выбросов природного газа

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что тюлени на Каспийском побережье в Дагестане могли погибнуть из‑за выбросов природного газа, которые вызвали гипоксию у животных. Ее слова передает ТАСС.
«Да, действительно, ученые высказывают именно это предположение. Пока это основная версия», — подчеркнула она.
Ранее Родионова сказала, что причиной гибели тюленей могло стать кислородное голодание. Глава ведомства заметила, что результаты проб будут получены только к концу недели.
«Мы не видим пока следы загрязнения окружающей среды, каких‑то тяжелых фракций в воде. Четыре пробы мы взяли вчера, сегодня берем пробы. На сегодняшний момент каких‑то острых отравлений у животных ученые не фиксируют», — сказала она, отметив, что сейчас специалисты обследуют 320 километров побережья.
По словам Родионовой, за последние два года это уже второй такой массовый случай. В 2020 году на территории Азербайджана и Дагестана фиксировалась гибель почти двух тысяч животных. «По итогам уже такого второго случая за последние два года мы соберем круглый стол и посмотрим, что нам предложат ученые», — отметила она.
4 декабря Минприроды заявило об обнаружении 2,5 тыс. краснокнижных тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане. Больше всего тюленей нашли в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.