У «Дождя»* отобрали лицензию на вещание. Что об этом думают журналисты, политики и активисты?

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал лицензию у телеканала «Дождь»*. Уже 8 декабря его вещание должно быть прекращено. Такое решение приняли из‑за «угрозы национальной безопасности и общественному порядку».
Вот как прокомментировал решение глава совета Ивар Аболиньш: «Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убежден, что руководство „Дождя“* не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии».
Поводов для аннулирования лицензии, по данным Baltijas Balss, было несколько. «Дождь»* не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».
Кроме того, несколько дней назад ведущего Алексея Коростелева обвинили в возможной поддержке Российской армии. В эфире он произнес: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте». Ведущий был уволен, сам Коростелев и главред «Дождя»* Тихон Дзядко объяснили слова в эфире оговоркой и подчеркнули, что телеканал не помогает ВС России.
Решение NEPLP вызвало резонанс. «Афиша Daily» собрала комментарии редакции «Дождя»*, журналистов, политиков и оппозиционеров. Делимся картиной мнений.
«Дождь»*
Гендиректор «Дождя»* Наталья Синдеева* в интервью «Медузе»* рассказала, что редакция канала не была готова к такому шагу со стороны латвийских властей. По ее словам, теперь «Дождь»* не может вещать по кабельным сетям в Латвии и других странах. Из‑за этого канал потеряет примерно 20% от выручки, однако его работа не прекращается.
Что касается увольнения Алексея Коростелева, редакция «Дождя»* опасалась, что в обратном случае столкнется с критикой со стороны Украины и Латвии. Однако решение об увольнении «принималось быстро, эмоционально, резко».
«Конечно, за ошибку не увольняют, а мы все знали, что это ошибка. Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно, стыдно и больно от этого», — сказала Синдеева.
Главный редактор канала Тихон Дзядко пока никак не прокомментировал решение NEPLP, в том числе и в своих соцсетях.
Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с «Дождем»* примером «ошибочных иллюзий», что где‑то лучше и свободнее, чем в России.
«Все время кому‑то кажется, что где‑то лучше, чем дома, и все время кому‑то кажется, что где‑то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал Песков.
Журналисты
Блогер и создатель Varlamov News Илья Варламов считает, что Латвия таким образом поддержала текущую политику России. Того же мнения придерживается, например, журналистка Юлия Латынина.
А вот ведущий Владимир Соловьев согласен с решением латвийских властей. Он написал: «Предателей нигде не любят», где предатели — это, судя по всему, редакция «Дождя»*.
Активисты и оппозиционеры
Бывший глава штабов Алексея Навального** Леонид Волков* создал в твиттере целый тред, посвященный аннулированию лицензии «Дождя»*. Он пишет, что это решение латвийские власти приняли, основываясь на одном неудачном высказывании Коростелева.
По мнению Волкова*, «нельзя делать выводы по одной цитате, какой бы неудачной она бы ни казалась», так как медиа производят десятки или даже сотни часов контента каждую неделю. Он заявляет, что аннулировать сейчас работу кого‑либо из‑за неверного высказывания — значит «помогать Путину» и что необходимо перестать это делать.
А вот что пишет публицист и политический деятель Михаил Ходорковский*: «Сожалею о лишении „Дождя“ лицензии на вещание в Латвии. Конфликт между самоидентификацией в качестве российского СМИ и полученным правовым статусом СМИ латвийского оказался слишком глубоким в условиях войны. Печально».
Председатель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг также выразил сожаление по поводу латвийской лицензии «Дождя». Он считает, что за решением NEPLP стоят внутриполитические мотивы, а также «кризис и по сути провал государственных и общественных институтов регулирования прав человека в Европейском союзе».
«У этого решения, безусловно, полностью внутриполитические мотивы: это прямая популистская реакция на запрос радикальной части латвийского общества, требующей полной дерусификации медийного и политического пространства страны. На этой волне сейчас держится в Латвии парламентское большинство и соответственно правительство. Это желание управлять страной, опираясь на силу ненависти. И это очень опасно», — пишет Шлосберг.
Арт-группа «Явь», которая часто высказывается об актуальных событиях в виде граффити и различных арт-объектов, также выразила поддержку «Дождю», опубликовав новую работу под названием «Совок» в Google Panoramas. На виртуальном здании консульского отдела посольства РФ в Риге теперь висит баннер с красным совком (Совком пренебрежительно называют СССР).
Российские политики
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила свою помощь Западу для «выработки реакции в отношении Латвии». Она выбрала несколько высказываний представителей Госдепа, Белого дома и НАТО о России и предложила применить те же цитаты в отношении Латвии. В результате несложных манипуляций получается, что Латвия «заставляет замолчать независимые СМИ», «подавляет независимые СМИ и инакомыслие у себя дома» и «в открытую атакует свободу СМИ и правду».
Депутат Госдумы и ведущий «60 минут» Евгений Попов заявил, что аннулирование лицензии «Дождя»* не стало неожиданностью. А также намекнул, что в Латвии ограничивают свободу слова. Сенатор Андрей Клишас также иронизирует на эту тему.
Прокремлевский политолог Алексей Чеснаков прокомментировал ситуацию так: «Даже самые упоротые оппозиционеры вдруг находят рядом с собой еще более упоротых».
* Признаны в России иностранными агентами.
** Штабы Алексея Навального включены в России в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.