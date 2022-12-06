A$AP Rocky прыгает в мошпит и умирает в новом клипе «Shittin' Me»

Студийные альбомы A$AP Rocky не выпускал с 2018 года, а в последний раз попадал в заголовки из‑за обвинений в нападении со стрельбой. Рэпер якобы привел своего бывшего соратника по A$AP Mob, менеджера и продюсера A$AP Relli в удаленное место в лос-анджелесском районе Голливуд. А затем несколько раз выстрелил в него, ранив в руку. Сам Роки обвинения отрицает, вердикта по этому делу пока нет.