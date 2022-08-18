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A$AP Rocky не признал вину в нападении на экс-соратника по A$AP Mob
Сегодня в 06:57

Американский рэпер A$AP Rocky не признал вину в нападении на A$AP Relli, бывшего участника объединения A$AP Mob, ныне менеджера и продюсера. Об этом сообщает Rolling Stone.

Суд запретил Роки владеть оружием и предписал ему не приближаться к Релли на расстояние, равное ста ярдам (порядка 91 метра). Хип-хоп-исполнитель должен будет утверждать даты рабочих поездок с органами правопорядка.

По версии следствия, Роки напал на Релли в Лос-Анджелесе в ноябре 2021 года. Рэпер привел его в «удаленное место» в лос-анджелесском районе Голливуда, чтобы «поговорить о разногласиях».

Роки был вооружен пистолетом и «в отсутствие провокаций, без предупреждения и какого‑либо повода» несколько раз выстрелил в Релли. Последний получил ранение в руку.

По данным Rolling Stone, Релли требует 25 тыс. долларов в качестве компенсации ущерба. Роки грозит до девяти лет тюрьмы.

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