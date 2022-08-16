A$AP Rocky предъявили обвинение в нападении со стрельбой на бывшего соратника по A$AP Mob

Американскому рэперу A$AP Rocky предъявлено обвинение в нападении со стрельбой, которое, по версии следствия, произошло в Лос-Анджелесе в ноябре 2021 года. Об этом сообщает Rolling Stone.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон заявил: «Стрельба в общественном месте — серьезное нарушение, которое могло привести к трагическим последствиям не только для человека, на которого было наставлено оружие, но и для ни в чем не повинных прохожих».

«Мой офис тщательно изучил улики и установил, что включение [в дело] обвинения в применении огнестрельного оружия оправдано», — добавил он.

Жертвой нападения Rolling Stone называет бывшего соратника по A$AP Mob, менеджера и продюсера A$AP Relli. Издание называет его «давним другом» Роки.

RS пишет, что Роки привел Релли в «удаленное место» в лос-анджелесском районе Голливуд, чтобы «поговорить о разногласиях». Роки был вооружен пистолетом и «в отсутствие провокаций, без предупреждения и какого‑либо повода» несколько раз выстрелил в Релли. Последний получил ранение в руку.

По данным Rolling Stone, Релли требует «как минимум» 25 тыс. долларов в качестве компенсации ущерба. Обвинения будут официально предъявлены рэперу 17 августа, ему грозит до девяти лет тюрьмы.