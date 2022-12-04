«ЛитРес» не будет скрывать обложки книг иноагентов, но добавит маркировку

«ЛитРес» не собирается скрывать обложки книг авторов, признанных в России иностранными агентами. Сервис будет ставить требуемое законом предупреждение о статусе автора, сообщили «Подъему» в пресс-службе онлайн-библиотеки.
«К данному контенту применима такая же механика доступа как к контенту 18+: на обложке должна быть пометка 18+, демонстрировать обложки закон не запрещает», — заявили представители «ЛитРеса».
Читатели издания заметили, что книги Дмитрия Быкова*, Дмитрия Глуховского*, Михаила Зыгаря*, Екатерины Шульман* и Олега Кашина* помечены плашками иноагентов в библиотеке «ЛитРес». При этом другие авторы, признанные российскими властями иноагентами, маркировки не имеют.
На данный момент разработчики сервисов обновляют метаданные, чтобы внести изменения в оформлении страниц некоторых произведений, пояснили в «ЛитРесе». Аналогичные меры — пометки об иностранном агентстве — будут приняты ресурсом MyBook.
Ранее посетители книжных магазинов обнаружили, что обложки книг авторов-иноагентов запечатаны в непрозрачную упаковки, на которых маркером написаны имя и название.
В декабре прошлого года владельцы магазина «Переплет» в Иркутске презентовали книжную полку для иноагентов. Ее открытие приурочили ко Дню защиты прав человека.
21 октября Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения писателей с оппозиционными взглядами и иноагентов. Их книги должны находиться «только на полках, без разворота», выставлять эти произведения на хит-столы не позволено.
* Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Екатерина Шульман и Олег Кашин признаны Минюстом России иностранными агентами.