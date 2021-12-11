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В Иркутске книжный магазин открыл полку для иноагентов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:52

В Иркутске владельцы магазина «Переплет» презентовали книжную полку для иноагентов. Ее открытие 10 декабря приурочили ко Дню защиты прав человека, сообщается в соцсетях магазина.

Владелица магазина Инна Миронова рассказала местному изданию «Глагол», что на отдельной полке стоят книги авторов и организаций, которых внесли в список иноагентов. В пример она привела произведения правозащитной организации «Мемориал»* и иркутского историка и краеведа Алексея Петрова**, который присутствовал на открытии.

«Нам не хочется, чтобы эта полочка расширялась. Нам хочется, чтобы этот несправедливый закон был отменен полностью», — сказала Миронова.

Идея сделать «полку иноагентов» пришла к Мироновой после того, как в магазине решили обновить интерьер и добавить рубрики. Тогда же на ярмарке non/fiction она познакомилась с сотрудниками «Мемориала» и привезла книги организации с собой, чтобы потом поставить на маркированную полку.

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать «Международный мемориал»*, а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал».

Одним из аргументов за ликвидацию последнего прокуратура назвала «лингвистические и психологические» признаки оправдания «Мемориалом» террористических организаций. В исковом заявлении утверждается, что центр оправдывал участников движений «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***, «Таблиги Джамаат»***, «Ат-Такфир Валь Хиджра»***, организаций «Артподготовка»*** и «Свидетели Иеговы»***, признанных в России экстремистскими.

Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против давления на «Мемориал». Награду ей вручил Владимир Путин в 2002 году.

*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“», а также Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр „Мемориал“» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**Алексей Петров внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

***«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир Валь Хиджра», «Артподготовка» и «Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность на территории страны запрещена.

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