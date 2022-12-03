Зак Снайдер закончил съемки «Мятежной луны». Режиссер показал короткое видео с одной из героинь

«Спасибо всем, кто работал над „Мятежной луной“, я польщен вашим артистизмом, самоотверженностью, вашей невероятно трудной работой и вашей дружбой. Без вас просто не было бы фильма. Поэтому еще раз благодарю вас! Основные съемки окончены!» — написал Снайдер.