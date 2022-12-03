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Зак Снайдер закончил съемки «Мятежной луны». Режиссер показал короткое видео с одной из героинь
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

Режиссер Зак Снайдер объявил о завершении съемок научной фантастики «Мятежная луна» для Netflix. Дату премьеры фильма про войну на краю Галактики еще не называли.

«Спасибо всем, кто работал над „Мятежной луной“, я польщен вашим артистизмом, самоотверженностью, вашей невероятно трудной работой и вашей дружбой. Без вас просто не было бы фильма. Поэтому еще раз благодарю вас! Основные съемки окончены!» — написал Снайдер.

Режиссер опубликовал на платформе Vero 15-секундный ролик с героиней, которую играет известная по «Облачному атласу» актриса Пэ Дуна.

«Мятежная луна» вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Лента расскажет историю о группе фермеров, которые заселяют колонию, находящуюся в отдаленном уголке космоса. Они сталкиваются с угрозой в лице армии тирана Балисария. Чтобы спасти свой дом, девушка по имени Кора начинает искать защитников для него по всей Галактике.

Главную героиню сыграла София Бутелла («Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка»), вместе с ней снялись Энтони Хопкинс, Чарли Ханнам, Джимон Хунсу и другие актеры. Снайдер выступает одновременно режиссером, сценаристом и одним из продюсеров картины. За сценарий также отвечают Курт Джонстад и Шей Хаттен.

В конце декабря 2021 года Снайдер показал первый концепт-арт «Мятежной луны». Уже известно о том, что Netflix выпустит сиквел, но более подробной информации об этом нет.

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Зак СнайдерАкира КуросаваДжордж ЛукасСофия БутеллаЭнтони ХопкинсЧарли Ханнам
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