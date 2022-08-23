Netflix выпустит сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера

Netflix выпустит сиквел фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на данные об участниках Калифорнийской налоговой кредитной программы.

По информации издания, поддержку Калифорнийской кинокомиссии получат 18 проектов, в их числе — четыре крупнобюджетные ленты. «Мятежная луна Часть 2» числится в качестве одной из них.

Когда именно фильм будет запущен в разработку и когда состоится его премьера на Netflix, пока неизвестно. Также налоговые послабления получат «Джокер: Безумие для двоих», «Афера Томаса Крауна» и безымянный проект Netflix.

В СМИ предполагают, что историю «Мятежной луны» решили разбить на две (или даже несколько) частей после опыта «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Эта картина режиссера имела хронометраж в более чем 4 часа.

«Мятежная луна» вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев». Лента расскажет историю о группе фермеров, которые заселяют колонию, находящуюся в отдаленном уголке космоса.

Они сталкиваются с угрозой в лице армии тирана Балисария. Чтобы спасти свой дом, девушка по имени Кора начинает искать защитников для него по всей галактике. Главную героиню сыграет София Бутелла.

Также в фильме примут участие Энтони Хопкинс, Чарли Ханнам, Джимон Хунсу, Донна Бей, Рей Фишер, Стюарт Мартин, Кэри Элвес, Кори Столл, Майкл Хьюман, Альфонсо Эррера, Эд Скрейн, Клеопатра Колман, Фра Фи, Райан Рис, Джена Мэлоун, Э.Даффи, Шарлотта Мэгги, Скай Янг и Стаз Наир.

Снайдер выступает одновременно режиссером и сценаристом картины. За сценарий также отвечают Курт Джонстад и Шей Хаттен. Продюсерами проекта числятся сам Снайдер, его супруга Дебора, Уэсли Коллер, Эрик Ньюман, Берген Суонсон и Сара Боуэн.