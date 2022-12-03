РБК: московские рестораны Michelin не смогут подтвердить статус в 2023 году

Michelin заявил о заморозке проектов в России 4 марта. «Мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора [ресторанов] в Москве. <…> Кроме того, также приостановлены публикации, касающиеся ресторанов московской подборки», — сообщили в администрации гида.