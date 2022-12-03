РБК: московские рестораны Michelin не смогут подтвердить статус в 2023 году

В 2023 году получившие звезды Michelin российские рестораны не смогут подтвердить свой статус. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ресторанного гида, его имя не называется.
Источник издания уточнил, что заведения могут упоминать о наградах, но только с указанием года и города их получения. Сейчас Россия в списке стран на сайте путеводителя отсутствует.
Michelin заявил о заморозке проектов в России 4 марта. «Мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора [ресторанов] в Москве. <…> Кроме того, также приостановлены публикации, касающиеся ресторанов московской подборки», — сообщили в администрации гида.
В 2021-м Michelin вручил звезды девяти московским ресторанам. Семь из них получили одну звезду: Selfie (Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и Savva (Андрей Шмаков).
Две звезды присудили двум заведениям: Artest (Артем Естафьев и Аркадий Новиков), а также Twins Garden (Иван и Сергей Березуцкие). Всего в путеводителе были отмечены 69 ресторанов.
В ноябре 2021 года Комитет по развитию туризма Петербурга сообщил, что власти города обсуждали с Michelin маркетинговую кампанию. В индустрии ждали прихода путеводителя в город в 2022–2023 годах.