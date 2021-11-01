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Власти Петербурга обсуждают с Michelin маркетинговую кампанию. Индустрия ждет гид в 2022–2023 годах

Семён Гудошников
Сегодня в 11:43

Смольный обсуждает с Michelin совместную маркетинговую кампанию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя петербургского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Администрация города находится в постоянном контакте с Michelin, который, по словам чиновника, «традиционно „заходит“ в страну через столицу». Смольный намерен учесть опыт московских коллег, который там называют позитивным.

Запуск маркетинговой кампании улучшит туристическую привлекательность Петербурга, считает Корнеев. Сроки ее запуска чиновник не уточнил.

Директор по развитию петербургского университета для поваров SWISSAM International University Артем Клыков отметил, что в индустрии ждут прихода Michelin в город в 2022–2023 годах. По его мнению, в Петербурге множество ресторанов, которые достойны рекомендации или звезды справочника.

Представитель оргкомитета Петербургского ресторанного фестиваля Борис Анашкин говорит, что эксперты Michelin несколько лет приезжали в город и, возможно, и сейчас собирают в нем информацию. Анашкин подчеркивает, что для прихода гида необходимы усилия со стороны муниципалитета и госорганизаций вроде Ростуризма.

Справочник Michelin выпускается с 1900 года, а Россия стала 33-й страной, где он начал выходить. 14 октября состоялась презентация гида по Москве, в который вошли 69 заведений. Из них семь ресторанов получили одну звезду, а два — сразу две.

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