В читательском голосовании «Большой книги» победил роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд»

Роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» стал победителем читательского голосования литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает ТАСС.
Второе место читатели отдали «Подлинной истории Анны Карениной» Павла Басинского, третье — книге «Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой.
Всего в шорт-лист премии помимо произведений Яхиной, Басинского и Матвеевой вошли еще семь книг:
— Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»;
— Алексей Варламов «Имя Розанова»;
— Дмитрий Данилов «Саша, привет!»;
— Олег Ермаков «Родник Олафа»;
— Руслан Козлов «Stabat Mater»;
— Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон»;
— София Синицкая «Хроника Горбатого»;
Из длинного списка в короткий не перекочевали, например, роман Дмитрия Быкова* «Истребитель» и работа Дмитрия Глуховского «Пост».
Лауреаты «Большой книги» 2022 года станут известны 8 декабря, тогда же пройдет церемония награждения.
В 2021 году премию получил Леонид Юзефович за роман «Филэллин». Второе место в перечне главных книг заняло произведение Майи Кучерской «Лесков: Прозеванный гений», третье — «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова.
* Дмитрия Быкова Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов.