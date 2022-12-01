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В читательском голосовании «Большой книги» победил роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд»
Денис Ламехов
Сегодня в 14:29

Роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» стал победителем читательского голосования литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает ТАСС.

Второе место читатели отдали «Подлинной истории Анны Карениной» Павла Басинского, третье — книге «Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой.

Всего в шорт-лист премии помимо произведений Яхиной, Басинского и Матвеевой вошли еще семь книг:

— Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»;
— Алексей Варламов «Имя Розанова»;
— Дмитрий Данилов «Саша, привет!»;
— Олег Ермаков «Родник Олафа»;
— Руслан Козлов «Stabat Mater»;
— Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон»;
— София Синицкая «Хроника Горбатого»;

Из длинного списка в короткий не перекочевали, например, роман Дмитрия Быкова* «Истребитель» и работа Дмитрия Глуховского «Пост».

Лауреаты «Большой книги» 2022 года станут известны 8 декабря, тогда же пройдет церемония награждения.

В 2021 году премию получил Леонид Юзефович за роман «Филэллин». Второе место в перечне главных книг заняло произведение Майи Кучерской «Лесков: Прозеванный гений», третье — «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова.

* Дмитрия Быкова Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов.

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Павел БасинскийАнна МатвееваСергей БеляковАлексей ВарламовДмитрий Данилов
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