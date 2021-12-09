Литературную премию «Большая книга» получил Леонид Юзефович и его роман «Филэллин»

Писатель Леонид Юзефович получил национальную премию «Большая книга» за роман «Филэллин». Об этом сообщил ТАСС. В конкурсе автор обошел 12 претендентов.

Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию якутского села Сасыл-Сысыы. Оно, как признался писатель, напомнило ему о месте, где разворачивались события его документального романа «Зимняя дорога».

«Филэллин», по мнению Юзефовича, можно назвать актуальным политическим романом. Однако самое ценное в нем, как считает автор, то, что он повествует о любви и человеческих эмоциях, понимаемых вне времени.

Второе место в перечне главных книг 2021 года заняло произведение Майи Кучерской «Лесков: Прозеванный гений», третье — работа Виктора Ремизова «Вечная мерзлота», посвященная строительству Трансполярной железной дороги.

Специальную награду «За вклад в литературу» присудили Государственному музею истории российской литературы имени Даля. Приз читательских симпатий достался роману Наринэ Абгарян «Симон». Второе место в народном голосовании занял «Риф» Алексея Поляринова, а третье — «Сад» Марины Степновой.