В лонг-лист премии «Большая книга» вошли романы Быкова, Глуховского и Яхиной

Национальная литературная премия «Большая книга» опубликовала лонг-лист, в который вошли 48 произведений. Об этом сообщает «Интерфакс».

В лонг-лист включили новый роман Дмитрия Быкова «Истребитель», сборник рассказов Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского», исследование об «Анне Карениной» Павла Басинского, работу Дмитрия Глуховского «Пост» и «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной.

Также в список попали Василий Авченко с романом «Дальний Восток: Иероглиф пространства» и Александр Архангельский с трилогией биографических романов от первого лица «Счастливая жизнь».

В категории документальной литературы представлены книги «Имя Розанова» Алексея Варламова, «Салтыков (Щедрин)» Сергея Дмитриенко, «Фазиль» Евгения Попова и Михаила Гундарина и другие.

Финалистов «Большой книги» определит жюри. Оглашение короткого списка состоится в июне на книжном фестивале «Красная площадь», а трех победителей назовут в конце ноября или начале декабря.