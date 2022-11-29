Бойз-бенд из андроидов и музыкальный ИИ в новом клипе Hot Chip «Broken»

Британская электронная группа Hot Chip выпустила видео на трек «Broken» из своего последнего к текущему моменту альбома «Freakout/Release». Песню можно послушать здесь.
Также коллектив представил видео на новую композицию. Согласно его сюжету, ученые изобрели нейросеть Fairchild 7080 и обучили ее на сценариях музыкальных клипов за последние сорок лет — теперь ей под силу самостоятельно создавать ролики.
Вначале на экране появляется описание одного из клипов бойз-бенда 5ive, переживавшего взрывную популярность на рубеже 1990-х и 2000-х. Затем зрителям показывают видео Hot Chip, которое по сюжету произвела нейросеть. Он тоже строится вокруг темы мальчиковых групп — только в данном случае их участников заменяют андроиды.
Об альбоме «Freakout/Release», который вышел в августе, тогдашний музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников отозвался так: «Hot Chip как Hot Chip. Новая волна, фанк, гуттаперчевый хаус, интимные баллады под синтезатор, спетые интеллигентным голосом на грани отчаяния».