Бойз-бенд из андроидов и музыкальный ИИ в новом клипе Hot Chip «Broken»

Вначале на экране появляется описание одного из клипов бойз-бенда 5ive, переживавшего взрывную популярность на рубеже 1990-х и 2000-х. Затем зрителям показывают видео Hot Chip, которое по сюжету произвела нейросеть. Он тоже строится вокруг темы мальчиковых групп — только в данном случае их участников заменяют андроиды.