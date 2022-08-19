Hot Chip вернулись с восьмым студийным альбомом «Freakout/Release»

Британская электронная группа Hot Chip выпустила новый студийный альбом «Freakout/Release». На него попали 11 треков, включая «Down» и «Eleanor», выпущенные ранее.

Критики отметили, что в звучании пластинки можно найти влияние The Beastie Boys, а также OMD, Daft Punk и других электронных музыкантов. На «Freakout/Release» Hot Chip смешивают элементы фанка, рока и эмбиента.

«Freakout/Release» — восьмой альбом коллектива. Их предыдущий студийник, «A Bath Full of Ecstasy», увидел свет в июне 2019 года, чуть позднее вышел сборник ремиксов на треки с нее.

Тогда музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников так отзывался об альбоме: «Еще одна вечеринка — только интеллигентно-оптимистичная: аккуратный синти-поп, миловидный хаус, спокойствие и любовь. Hot Chip проворачивают один и тот же фокус из альбома в альбом, но делают это элегантно и умудряются сочинять на таком непростом материале песни, которые не хочется забыть».

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